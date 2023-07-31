Москва, 31 июля, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Неизвестные подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги (МЖД), сообщили 31 июля в пресс-службе компании.

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Отмечается, что в ночь на 29 июля из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошло возгорание релейного шкафа недалеко от станции Очаково.

«На движение поездов ситуация не повлияла», — сообщили РИА Новости в компании.

В МЖД напомнили об уголовной ответственности граждан за подобные правонарушения.

Как сообщало ИА Регнум, в Красноярском крае утром 30 июля на участке железной дороги неизвестные подожгли два релейных шкафа. На движение поездов ситуация не повлияла. Расследованием занимаются правоохранительные органы.