Орел, 17 октября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жителя Орла, совершившего ряд диверсий на объектах транспорта и связи по заданию СБУ, сообщили 17 октября в пресс-службе российского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Мужчину 38 лет задержали на станции Орёл в рамках мероприятий по розыску лиц, осуществивших два диверсионно-террористических акта на объектах транспортной инфраструктуры и один — на объекте связи.

Силовики установили его причастность к этим диверсиям и получили соответствующие доказательства. Как выяснилось, он действовал по заданию СБУ за денежные вознаграждения. Инструкции житель Орла получал через интернет-мессенджер.

На допросе задержанный рассказал, что 23 июня и 9 июля 2023 года поджёг релейный шкаф в Орле. Кроме того, 23 августа он поджёг крышу объекта связи. Задержанному предъявили обвинения и арестовали. Он заявил на допросе, что раскаивается в своих поступках.

Против участника диверсий возбудили уголовное дело о государственной измене (статья 275 УК РФ). В ведомстве уточнили, что продолжают оперативно-розыскные мероприятия по задержанию других причастных к диверсиям людей.

Утром 17 октября ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма, выполнявшего задания СБУ по передаче данных об обстановке, в том числе политической, в российском регионе.

Мужчину 1975 года рождения, проживающего в Бахчисарайском районе, задержали, когда он вынимал пакет со взрывным устройством из тайника, организованного им на территории Крыма.

Против задержанного возбудили два уголовных дела: по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество с иностранным государством по содействию в деятельности, направленной против безопасности России) и по ч. 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).