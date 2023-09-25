Краснодар, 25 сентября, 2023, 11:07 — ИА Регнум. В Краснодарском крае неизвестный поджёг релейные шкафы и другое оборудование на железнодорожной станции, сообщил источник ИА Регнум.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Инцидент произошёл рано утром 24 сентября. Неподалёку от станции «Крымская» злоумышленник поджёг два релейных шкафа и резервный аккумуляторный шкаф, после чего скрылся.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать. На месте происшествия оперативники изъяли алюминиевую банку из-под энергетика со следами пальцев рук, а также пластиковую бутылку с жидкостью.

В результате диверсии на 16 минут был задержан электропоезд сообщением Адлер — Анапа.

Пострадавших нет. В настоящее время устанавливается сумма ущерба.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября в Томской области силовики задержали подростка, пытавшегося осуществить диверсию на железной дороге.

Ещё пять уголовных дел возбуждено в отношении молодой пары, подозреваемой в поджоге релейных шкафов на Западно-Сибирской железной дороге.

Ранее Министерство внутренних дел России зарегистрировало резкий рост количества сообщений из регионов об использовании украинскими телефонными мошенниками новой тактики, при которой они не только пытаются похитить деньги обманутых россиян, но также вовлечь их в совершение терактов и диверсий.

Сообщалось, что чаще всего злоумышленники начинают беседу с потенциальными жертвами с помощью стандартных приёмов, говоря о якобы имеющих место подозрительных переводах с их счетов, попытках взять от их имени кредит, или предлагают помочь правоохранителям остановить преступников.