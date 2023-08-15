Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над Японским морем
Москва, 15 августа, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.
Продолжительность данного полёта составила свыше шести часов, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С и Су-30СМ воздушно-космических сил.
По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, полёт был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Он напомнил, что лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей.
Как передавало ИА Регнум, 14 августа в Министерстве обороны РФ также сообщили о том, что самолёты российской дальней авиации выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Восточно-Сибирского, Бофорта, Баренцева, Норвежского, Чукотского морей и Северного Ледовитого океана. В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3. Наиболее продолжительный полёт составил более семи часов. В Минобороны уточнили, что истребительное сопровождение обеспечивали самолёты Су-35С, Су-27, МиГ-31.