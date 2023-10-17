* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 октября, 2023, 09:54 — ИА Регнум. На блогера Максима Каца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) составили протокол из-за непредоставление им отчётности как иностранного агента, сообщили 17 октября в Хорошевском суде Москвы.

Максим Тиньков Максим Кац (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Суд рассмотрит административный протокол по ст. 19.34, ч.2 в отношении Каца М. А. Заседание назначено на 30 октября в 9:10 мск», — процитировало представителя суда «РИА Новости».

Басманный суд Москвы приговорил Каца к восьми годам колонии, признав виновным в распространении фейков о российских вооружённых силах. Решение суд вынес 24 августа.

Кац приговорён заочно, в России его объявили в международный розыск. В федеральный розыск его объявили год назад. Иностранным агентом Каца признали в июле прошлого года.