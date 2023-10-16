Аляска, США, 17 октября, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано сейсмологами у берегов американского штата Аляска. Об этом 16 октября сообщает на своём сайте Геологическая служба США (USGS).

Bna.bh Землетрясение

Землетрясение зафиксировано в 11:35 по всемирному координированному времени (14:35 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 65 километрах к северо-западу от поселения Адак в штате Аляска, где проживают около 350 человек, и в 1399 километрах на север от российского города Анадырь.

Очаг землетрясения залегал на глубине 187,4 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях н поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Афганистане произошли подряд два землетрясения с разницей в 11 минут в ночь на 11 октября магнитудой 6,3 и 5,0.