Хасанский район, Приморский край, 16 октября, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Видео с места дорожной аварии в Хасанском районе (Приморский край) опубликовал 16 октября Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Уточняется, что в ДТП попал туристический автобус, следовавший во Владивосток из Китая. Транспортное средство улетело в кювет.

Тем, кто оказался заблокированным в автобусе, помогают выбраться наружу.

«Шесть человек смогли самостоятельно добраться до станции скорой помощи, у них диагностировали переломы», — сообщил Telegram-канал.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3839662" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ДТП с автобусом на границе с Китаем

Как сообщало ИА Регнум, в ДТП с автобусом в Хасанском районе погибли два человека. В транспортном средстве находились 48 пассажиров.

Автобус съехал в кювет, потеряв управление. Количество пострадавших уточняется.