Опубликовано видео с места ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Хасанский район, Приморский край, 16 октября, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Видео с места дорожной аварии в Хасанском районе (Приморский край) опубликовал 16 октября Telegram-канал «112».
Кадр из видео
Уточняется, что в ДТП попал туристический автобус, следовавший во Владивосток из Китая. Транспортное средство улетело в кювет.
Тем, кто оказался заблокированным в автобусе, помогают выбраться наружу.
«Шесть человек смогли самостоятельно добраться до станции скорой помощи, у них диагностировали переломы», — сообщил Telegram-канал.
ДТП с автобусом на границе с Китаем
Как сообщало ИА Регнум, в ДТП с автобусом в Хасанском районе погибли два человека. В транспортном средстве находились 48 пассажиров.
Автобус съехал в кювет, потеряв управление. Количество пострадавших уточняется.