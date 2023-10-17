Владивосток, 17 октября, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Личности погибших в ДТП с туристическим автобусом из Китая установлены в Приморском крае. Об этом 16 октября сообщил представитель управления МВД РФ по региону в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Личности погибших установили», — уточнил собеседник агентства.

В свою очередь, глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский в своём Telegram-канале написал, что погибли две женщины 1942 и 1966 годов рождения. Также он указал, что в районную больницу в Славянке поступило 29 пострадавших. Из них 18 госпитализированы по результатам осмотра, позднее девять пострадавших доставили во Владивосток, одна пациентка покинула больницу.

Крепский выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем, кто находится на излечении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в дорожной аварии с туристическим автобусом в Приморском крае пострадали 17 человек, из них четверо находятся в тяжёлом состоянии.

Дорожная авария в Хасанском районе произошла утром 16 октября. Туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, слетел в кювет. В результате ДТП погибли два человека. В транспортном средстве находились 48 пассажиров.