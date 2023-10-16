Хасанский район, Приморский край, 16 октября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. В дорожной аварии с туристическим автобусом в Приморском крае пострадали 17 человек, сообщило 16 октября региональное правительство в своём Telegram-канале.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Из 17 пострадавших четверо находятся в тяжёлом состоянии.

«Двое погибших, 13 человек с травмами в средне-тяжёлом состоянии, четыре пассажира с сочетанными травмами в тяжёлом состоянии», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на месте аварии работают три бригады скорой помощи. Пострадавших госпитализировали в Хасанскую центральную районную больницу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3839665" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ДТП с автобусом на границе с Китаем

Дорожная авария в Хасанском районе произошла утром 16 октября. Туристический автобус, следовавший из Китая, слетел в кювет. Погибли два человека. В транспортном средстве находились 48 пассажиров.