Вашингтон, 13 октября, 2023, 04:27 — ИА Регнум. ЦАХАЛ при обстреле Ливана и сектора Газа 10–11 октября применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Такое заключение сделала неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

Иван Шилов ИА Регнум Война. Израиль. сектор Газа

Ссылаясь на видеозаписи и показания очевидцев, правозащитники установили, что Армия Израиля использовала белый фосфор.

В HRW пояснили, что применение этого вещества в густонаселенных районах Газы нарушает требование международного гуманитарного права — в конфликте сторон не должно пострадать гражданское население. Белый фосфор ядовит и имеет неприятный запах.

«Преднамеренное убийство мирных жителей и захват заложников являются военными преступлениями согласно международному гуманитарному праву», — подчеркнули в организации.

Как сообщало ИА Регнум, израильские военные применили в секторе Газа боеприпасы с белым фосфором, которые запрещены международными конвенциями, сообщил 10 октября МИД Палестины.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа.

Атака Израиля по аэропортам в Сирии грубо нарушает суверенитет страны и нормы международного права, заявили 12 октября в МИД России.