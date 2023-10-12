Москва, 12 октября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Государственная дума 19 октября примет закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил 12 октября глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, 17 октября состоится первое чтение, 18 октября — второе.

«Наконец, 19 октября, в четверг, мы в Государственной думе в третьем чтении новый федеральный закон [примем]», — сказал он журналистам.

Он также уточнил, что Москва не выходит из ДВЗЯИ, а отзывает свою ратификационную грамоту.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 октября допустил, что РФ может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, поскольку США его до сих пор не ратифицировали, но решение по этому вопросу может принять только Госдума.

В Кремле заявили, что возможность отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания. Нижняя палата парламента РФ намерена обсудить вопрос об отзыве ратификации на ближайшем заседании, отметил 6 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.