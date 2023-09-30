Клин, Московская область, 30 сентября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве по факту распыления перцового баллончика 14-летним учеником одной из школ Клина, сообщили 30 сентября в управлении СК по Московской области.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«По данным следствия, в утренние часы 14-летний ученик, находясь в школе, решил сорвать образовательный процесс, после чего распылил в воздух перцовый баллончик, который принёс с собой. Несколько сверстников мальчика обратились за оказанием медицинской помощи», — сказано в сообщении СК.

Жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает, отметили в ведомстве. Следователи осмотрели место ЧП. Будут проведены несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинская, заявили в СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — добавили в управлении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 28 сентября в Кущевском районе Краснодарского края ученик седьмого класса распылил в школе на перемене газовый баллончик. Около 50 человек эвакуировали из здания, 15 ученикам потребовалась медицинская помощь. Сообщалось, что ученик купил баллончик на одном из маркетплейсов и «решил опробовать его действие». В прокуратуре заявили, что по итогам проверки дадут оценку организации учебного процесса и проводимой профилактической работе по предотвращению девиантного поведения среди несовершеннолетних.

В ноябре 2022 года в холле одной из школ Островского района Псковской области распылили перцовый баллончик. Пострадали четверо детей, одного ученика госпитализировали. Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался ученик девятого класса. В МВД заявили, что он будет привлечен к ответственности.