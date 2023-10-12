Рига, 12 октября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. МВД Латвии подготовило проект постановления правительства о приостановке работы пунктов пропуска Педедзе и Виентули на границе с РФ, сообщает 12 октября издание LSM.

Сергей Бобылев/ТАСС

Отмечается, что ведомство предприняло такой шаг в ответ на намерение Москвы существенно ограничить возможности въезда граждан Украины из третьих стран.

«Соответственно, это решение показывает, что на границе между Латвией и Россией создаются условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу национальной безопасности», — добавили в ведомстве.

Латвийское ведомство планирует приостановить действие пунктов пропуска с 16 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября латвийское правление по делам гражданства и миграции направило письма с уведомлением об истечении срока действия вида на жительство 3255 проживающим в республике гражданам России. В это число вошли люди, которые не смогли сдать экзамен на знание латышского языка.

Глава управления республики Майра Розе 18 сентября заявила, что власти Латвии вышлют тысячи проживающих в ней граждан России, которые не сдадут экзамен по латышскому языку. Она уточнила, что уехать должны будут 3600 человек.