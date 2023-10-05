Рига, 5 октября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Управление по делам гражданства и миграции Латвии отправило письма 3255 проживающим в республике гражданам России, уведомив их об истечении срока действия вида на жительство, сообщил 5 октября портал Rus. lsm. lv.

Иван Шилов ИА Регнум

Письма ведомство направило тем россиянам, которые не подали документы на предоставление статуса постоянного жителя ЕС. В число высылаемых также попали не сдавшие экзамен на знание латышского языка.

Комментируя это решение, глава управления Майра Розе заявила, что только те российские граждане, которые подали заявки на постоянный вид на жительство и сдавали экзамен, хотя могли и не пройти его, могут рассчитывать на двухлетнее продление на сдачу экзамена и на получение постоянного вида на жительство.

«Те, кто ничего не делает, должны уехать», — заявила Розе.

Розе 18 сентября сообщила, что республику должны будут покинуть тысячи проживающих в ней граждан России, поскольку не сдадут экзамен по латышскому языку. По её оценке, из Латвии должны будут уехать 3600 человек.

Те, кого решат выдворить из страны, получат письма с уведомлением. Чтобы избежать этого, нужно было записаться на сдачу экзамена, заявил Ингмар Лидак, возглавляющий комиссию сейма по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества.