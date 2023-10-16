Москва, 16 октября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Композитор Геннадий Гладков был светлым и очень жизнерадостным человеком, сохранившим силы и оптимизм даже после тяжелой болезни, а его музыку по праву можно назвать вечной. Так известного композитора охарактеризовал в беседе с ИА Регнум певец, заслуженный артист России Леонид Серебренников.

Владимир Федоренко/РИА Новости Композитор Геннадий Гладков

16 октября на 89-м году жизни скончался советский и российский композитор Геннадий Гладков. Об этом сообщил его помощник.

«Он был немножко загадочным, но светлым и очень жизнерадостным. Все наши встречи были как праздник. Никогда не был в грустном настроении, всегда с какими-то прибаутками, анекдотами. Атмосфера была самая-самая тёплая буквально с самых первых встреч», — поделился Серебренников.

Артист впервые встретился с композитором в 1978 году на съёмках фильма «Голубка», где Серебренников записал песню «Твой поезд». И вскоре после этого Геннадий Гладков предложил тогда ещё начинающему певцу серьёзную работу в музыкальной картине «Обыкновенное чудо». Артист поделился, что ему всегда было очень легко и приятно работать с Геннадием Игоревичем. По словам Серебренникова, даже после болезни Гладков оставался жизнерадостным человеком, продолжающим без устали работать. По мнению певца, у композитора сохранялась удивительная память и слух, над которыми была не властна болезнь.

«Помню пел в Колонном зале песню «Ящичек» из мультфильма и там есть верхняя нота, которая мне с трудом давалась. Я как-то говорил с ним, что не знаю — возьму её или нет. И вот после концерта я зашёл к нему в ложу, а он говорит: «А ноту-то взял всё-таки!» То есть он всё помнил, всё слышал, всему радовался», — рассказал певец.

Он с горечью подчеркнул, что со смертью композитора ушла целая эпоха.

«Это действительно была эпоха для нашего народа, для зрителей как старшего поколения, так и молодых, потому что музыка звучит и в мультфильмах, и в художественных фильмах. Эта музыка, конечно, вечная. И для меня это была особая эпоха, потому что его музыка дала мне путёвку в жизнь. А музыка Гладкова — она и по сегодняшний день современная. А пока живёт музыка композитора, он с нами», — подчеркнул Серебренников.

Народный артист России Геннадий Гладков написал музыку для многих советских и российских кинокартин и мультфильмов. Известность Гладкову принесла его работа над мультфильмом «Бременские музыканты». Также он написал знаменитую музыку к таким кинолентам, как «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи», «12 стульев».

В 2014 году перенес инсульт. После выздоровления написал музыку к фильму «Медный всадник». Гладков являлся членом Национальной академии кинематографических искусств и наук.

Как рассказал источник ИА Регнум, народный артист скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Собеседник агентства рассказал, что на состояние здоровья в последнее время Гладков не жаловался, а планировал на этой неделе посетить театр.