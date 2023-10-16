Берлин, 16 октября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Западные страны не вовремя и в недостаточном объёме поставляли оружие Киеву, и потому они несут ответственность за провал контрнаступления украинской армии. Об этом 16 октября заявил немецкий генерал Клаус Виттманн в эфире телеканала Welt.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Тот факт, что Запад поставлял оружие слишком поздно и слишком мало, внёс большой вклад в провал контрнаступления», — сказал он.

Медленные поставки оружия ВСУ дали Вооружённым силам России достаточное количество времени, чтобы возвести укреплённые и непробиваемые линии обороны, добавил Виттманн.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 октября бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор написал, что Соединённые Штаты из-за провалов ВСУ уже начали искать выход из украинского конфликта. Эксперт уточнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский вместе со своими политическими спонсорами пообещали большие успехи в военных действиях на территории Украины, но фактически не смогли достичь каких-либо существенных результатов

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин рассказал об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления, начавшегося 4 июня. Глава государства уточнил, что они составляют примерно один к восьми.