Белград, 16 октября, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Республика Сербская рассчитывает подписать договор о долгосрочных поставках газа из России до конца 2023 года. Об этом заявил премьер страны Радован Вишкович.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Сербский чиновник заверил, что уже получено подтверждение во время встречи с вице-премьером Александром Новаком и руководством «Газпрома».

«Сейчас мы находимся на этапе переговоров и считаем, что у нас не будет проблем по этому вопросу», — сказал Вишкович «Известиям».

По словам премьера, доставлять газ в республику не просто, но препятствий он не видит.

«Газ в Венгрию идёт через Украину, в Сербию — через Болгарию. Мы ожидаем, что трубопровод из Сербии будет построен, как это было запланировано, и мы будем получать газ по нему», — добавил Радован Вишкович.

Как сообщало ИА Регнум, Республика Сербская Боснии и Герцеговины готова платить за российский газ в рублях, заявил глава представительства страны в России Душко Перович.

Президент Республики Сербской Милорад Додик в ходе визита в Россию может обсудить с главой государства Владимиром Путиным проект газопровода для поставок российского газа, а также вопрос углубления совместных экономических отношений двух стран.

Босния и Герцеговина получала российское топливо по трубопроводу, пролегающему через Украину, Венгрию и Сербию, однако с 1 января 2021 года Республика Сербская перешла на получение энергоресурса, доставляемого из «Турецкого потока».