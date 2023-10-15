Власти Сербии до конца года хотят договориться с Россией о поставках газа
Власти Сербии до конца 2023 года хотят договориться с Россией о поставках газа
Белград, 16 октября, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Республика Сербская рассчитывает подписать договор о долгосрочных поставках газа из России до конца 2023 года. Об этом заявил премьер страны Радован Вишкович.
Сербский чиновник заверил, что уже получено подтверждение во время встречи с вице-премьером Александром Новаком и руководством «Газпрома».
«Сейчас мы находимся на этапе переговоров и считаем, что у нас не будет проблем по этому вопросу», — сказал Вишкович «Известиям».
По словам премьера, доставлять газ в республику не просто, но препятствий он не видит.
«Газ в Венгрию идёт через Украину, в Сербию — через Болгарию. Мы ожидаем, что трубопровод из Сербии будет построен, как это было запланировано, и мы будем получать газ по нему», — добавил Радован Вишкович.
Как сообщало ИА Регнум, Республика Сербская Боснии и Герцеговины готова платить за российский газ в рублях, заявил глава представительства страны в России Душко Перович.
Президент Республики Сербской Милорад Додик в ходе визита в Россию может обсудить с главой государства Владимиром Путиным проект газопровода для поставок российского газа, а также вопрос углубления совместных экономических отношений двух стран.
Босния и Герцеговина получала российское топливо по трубопроводу, пролегающему через Украину, Венгрию и Сербию, однако с 1 января 2021 года Республика Сербская перешла на получение энергоресурса, доставляемого из «Турецкого потока».