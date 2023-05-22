Сараево, 22 мая, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в ходе визита в Россию может обсудить с главой государства Владимиром Путиным проект газопровода для поставок российского газа. Об этом в интервью РИА Новости в понедельник, 22 мая, сообщил глава представительства региона в РФ Душко Перович.

Medija centar Beograd Милорад Додик

«На встрече будет тоже обсуждаться цена на газ. Могу сказать, что, наверное, будет одобрена самая лучшая цена — как для дружественных стран», — предположил глава представительства.

Душко Перович также отметил, что Милорад Додик на встрече с Владимиром Путиным предложит обсудить вопрос углубления совместных экономических отношений двух государств.

Ранее Босния и Герцеговина получала российское топливо по трубопроводу, пролегающему через Украину, Венгрию и Сербию, однако с 1 января 2021 года Республика Сербская перешла на получение энергоресурса, доставляемого из «Турецкого потока».