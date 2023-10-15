Минск, 15 октября, 2023, 17:46 — ИА Регнум. В 2024 году Белоруссия станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, заявил 15 октября в интервью, опубликованном на Youtube-канале Первого белорусского радио, генсек ШОС Чжан Мин.

Зафар Халилов/Sputnik/РИА Новости

«Рассчитываем, что уже на астанинском саммите в будущем году Минск станет десятым полноправным членом организации», — сказал он, добавив, что время, необходимое для завершения внутригосударственных процедур по вступлению в силу меморандума о взаимопонимании, варьируется в зависимости от ситуации в каждом из государств-членов, зависит от завершения юридических процедур.

По его словам, Минск сначала присоединится к Хартии, Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года и ещё ряду международных договоров и документов, принятых в рамках ШОС. Кроме того, параллельно идёт выполнение внутригосударственных процедур в государствах-членах организации, секретариат ШОС уже начал получать уведомления от членов о завершении процессов, необходимых для вступления меморандума в силу.

«Как только последнее уведомление поступит в секретариат, Белоруссия сможет ратифицировать вторую часть договоров», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Белоруссия, имеющая в ШОС статус наблюдателя, в июле 2022 года подала заявку на полноправное членство. В сентябре по итогам саммита организации в Самарканде был подписан документ о начале процедуры приёма республики в члены ШОС.

Национальное собрание Белоруссии в конце июня 2023 года одобрило законопроект о присоединении республики к международным договорам в рамках ШОС.

В ходе виртуального саммита государств ШОС, который проходил в июле, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает за скорейшее завершение процесса вступления Белоруссии в ШОС. Россия, подчеркнул он, уверена, что присоединение Белоруссии пойдёт организации на пользу.