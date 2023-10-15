Белгород, 15 октября, 2023, 17:38 — ИА Регнум. По меньшей мере полгода потребуется супруге журналиста Sputnik Олесе Акифи, чтобы восстановиться после полученного в результате атаки дрона ранения. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 15 октября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Супруги Хайбар и Олеся Акифи получили тяжёлые ранения в результате падения украинского беспилотника на окраине Белгорода в ночь на 12 октября. Их четырёхлетняя дочь и родители Олеси погибли.

«Сейчас нужно быть готовым к тому, что восстановление займет длительный период — не менее полугода — необходимо фактически заново научиться ходить», — написал Гладков, комментируя состояние женщины.

Он рассказал, что навестил Олесю Акифи в больнице. У неё диагностированы несколько переломов, в том числе костей голени и таза. Состояние стабильно тяжёлое, но после операции и переливания крови есть положительная динамика.

Врачи хотят через несколько дней перевести Олесю из реанимации в отделение, где начнётся первичная реабилитация, добавил губернатор и пожелал супруге журналиста корейшего выздоровления.

Журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи находится в медикаментозной коме, его подключили к аппарату ИВЛ. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков заявил об уничтожении двух жилых домов в результате взрыва украинского беспилотника, сбитого на окраине Белгорода.