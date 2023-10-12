Сдерот, Израиль, 12 октября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Мэр города Сдерота Алон Давиди призвал израильских военных вывезти всех жителей. Об этом сообщает 12 октября портал Ynet.

ТАСС/ dpa/picture-alliance

«Мэр Сдерота призывает военных эвакуировать жителей из города», — говорится в сообщении.

Как передаёт гостелерадиокомпания Kan, Давиди обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой эвакуировать население. Он заявил, что эвакуация позволит военным «спокойно выполнять свои боевые задачи».

Люди живут в Сдероте уже 20 лет, они это заслужили, подчеркнул мэр.

Город, где проживают примерно 27 тыс. человек, расположен в 1 км от границы с сектором Газа. Ранее он подвергся обстрелу со стороны палестинского радикального движения ХАМАС. Госпитализированы по меньшей мере четыре человека.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября неподалёку от Сдерота в кибуце Саад произошла перестрелка.