Рамалла , 13 октября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Группировка «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) нанесла новые удары по городу Сдероту на юге Израиля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

«Бригады «Аль-Кассама» нанесли удар по оккупированному городу Сдероту 50 ракетами», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября мэр Сдерота Алон Давиди попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эвакуировать всё население города. Ранее в Сдероте в результате обстрела со стороны ХАМАС по меньшей мере четыре человека были госпитализированы, двое — в тяжёлом состоянии.

Город, где проживают примерно 27 тыс. человек, расположен в 1 км от границы с сектором Газа.

Президент России Владимир Путин, комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.