Москва, 15 октября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты заставляют своих союзников ухудшать отношения с Россией и Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава государства напомнил, что Россия и Китай не объединяются «в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают».

«Более того, заставляют еще своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем», — сказал российский лидер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», ответ президента опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин также напомнил, что на предыдущем саммите НАТО говорили о том, что альянс приобретает уже «азиатское измерение».

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 15 сентября в Сочи заявил, что США из-за своего чувства исключительности позволяют себе делать то, что сами считают преступлением.

По его словам, ситуация с применением кассетных боеприпасов отражает то, что происходит в мире в целом. Есть одна страна, которая считает, что она исключительная, — это Соединённые Штаты.