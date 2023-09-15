Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. США из-за своего чувства исключительности позволяют себе делать то, что сами считают преступлением. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 15 сентября в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM

США считают себя исключительными и позволяют себе делать то, что сами считают преступлением — именно именно они применяют кассетные боеприпасы руками украинцев, отметил он.

Даже союзникам США эта ситуация не нравится.

«Поэтому, да, они применяют, к сожалению, сами называют это преступлением — и делают это», — сказал Путин.

Новость дополняется