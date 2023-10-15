Катманду, 15 октября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Поисково-спасательная операция в районе пика Дхаулагири, где пропала чемпионка России по альпинизму Надежда Оленёва, продолжается. Обнаружено место, куда она упала, сообщил 15 октября пресс-секретарь российского посольства в Непале Александр Ивашёв.

По его словам, информация об обнаружении тела альпинистки не совсем точная. Участники восхождения увидели тело в районе, куда упала Оленёва, но пока нельзя подтвердить личность погибшего человека.

«При облёте члены группы действительно видели тело. Но подтвердить, что это была Надежда, пока не представляется возможным», — сказал дипломат «РИА Новости».

Тело лежит в расщелине, в условиях сильного тумана вертолёт не может высадить там специальную группу, пояснил он.

Ранее сообщение российских альпинистов о гибели Оленёвой появилось на сайте Mountain.ru. Отмечалось, что они видели тело с вертолёта, который был направлен для поисков сорвавшейся со склона спортсменки.

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