Катманду, 14 октября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Поисково-спасательный вертолёт направят 15 октября в горный район в Непале, где во время восхождения пропала российская альпинистка Надежда Оленева. Об этом сообщает 14 октября посольство России в Непале.

Соцсети Альпинистка Надежда Оленева

В дипмиссии отметили, что продолжают принимать участие в мероприятиях по поиску Оленевой, которая сорвалась в ледяную трещину в ходе группового восхождения на пик Даулагири (8167 м).

«Утром 15 октября сего года планируется оперативно направить в район происшествия поисково-спасательный вертолёт», — говорится в сообщении.

Раньше вертолёт не мог вылететь в район поисков из-за сильного тумана, пояснили в дипмиссии и добавили, что находятся на связи с туристической компанией Himalayan Guides, участвовавшей в организации восхождения, а также с соответствующими структурами и организациями Непала.

Как сообщало ИА Регнум, многократная чемпионка России по альпинизму, мастер спорта Надежда Оленева сорвалась в расщелину, когда в составе группы из трёх человек поднималась на гору Даулагири и находилась на высоте около 6680 м. Её судьба пока неизвестна. По данным GPS, она упала вниз на 500 м.

Экспедиция на вершины Даулагири и Чо-Ойю (8201) организована Министерством спорта и Федерацией альпинизма России. К вершине Чо-Ойю поднимается вторая группа российских альпинистов.