Катманду, 14 октября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Российская альпинистка Надежда Оленева пропала без вести при восхождении на пик Дхаулагири высотой 8167 м в Непале. Об этом сообщает 14 октября газета The Himalayan Times.

Konstantin Mikhailov/globallookpress

Оленева поднималась на восьмитысячник вместе с альпинистами Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. Около 11:25 по местному времени (08:40 мск) 38-летняя альпинистка упала в расщелину, находясь на высоте около 6680 м, сообщили источники издания.

«Предпринимаются усилия по запуску поисково-спасательной операции», — сообщил управляющий директор Himalayan Guides Исвари Паудель.

Абилдаев и Кашапов, которые находятся над базовым лагерем, сообщили, что Оленева, согласно координатам GPS, упала вниз примерно на 500 метров.

Трое альпинистов намеревались подняться на Дхаулагири без помощи базового лагеря или шерпы. Они планировали совершить восхождение в альпийском стиле без использования дополнительного кислорода, сообщала ранее пресс-служба Федерации альпинизма России.

Команда Абилдаева отправилась покорять Дхаулагири, а другая российская группа начала подъём на юго-западный склон горы Чо-Ойю (8201) со стороны Непала. По юго-западному склону на вершину ещё никто не всходил. Абилдаев, Оленева и Кашапов хотели взойти на Дхаулагири по северо-восточному ребру.

Надежда Оленева живёт в Перми, она мастер спорта по альпинизму, многократный чемпион и призёр чемпионатов России.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле британский альпинист Ноэль Ханна, десять раз поднимавшийся на Эверест, умер после спуска с пика Аннапурны (8091) в западном Непале. Ханна скончался ночью в лагере, ему было 56 лет.