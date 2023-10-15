Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Армия Израиля не будет вести обстрелы по маршруту, ведущему с севера сектора Газа в его южную часть, с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск). Об этом 16 октября сообщил официальный представитель Армии Израиля Авихай Эдри.

IMAGO/Ahmed Tawfeq apaimages

«Хотим сообщить вам, что ЦАХАЛ не будет проводить никаких операций по этому маршруту (с севера на юг) с 10:00 до 13:00», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ЦАХАЛ в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами.

Утром 14 октября в ЦАХАЛ сообщили, что жители Газы смогут в течение дня безопасно пройти в южную часть города по двум дорогам, и призвали население не оставаться на севере автономии ради безопасности.

В этот же день газета The Washington Post сообщила, что израильский самолёт нанёс удар по колонне мирных жителей сектора Газа, которые эвакуировались на юг анклава, в результате погибли около 70 человек.