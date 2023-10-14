Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Армия Израиля сообщила, что жители Газы смогут днём 14 октября безопасно пройти в южную часть города по двум дорогам, ЦАХАЛ призвала население не оставаться на севере «ради безопасности». Об этом сообщила телекомпания AlJazeera, ссылаясь на представителя Армии обороны Израиля.

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«Израиль обеспечивает безопасное движение на двух улицах с 10 утра до 16 вечера. Израильские силы обеспечат безопасное передвижение палестинцев из Бейт-Хануна на севере в Хан-Юнис на юге с 10 утра до 16 вечера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители смогут передвигаться по улицам Аль-Бар и Салах ад-Дин «без какого-либо вреда».

Представитель ЦАХАЛ призвал жителей отправляться на юг.

«Если вы заботитесь о себе и своих близких, отправляйтесь на юг в соответствии с инструкциями», — приводит телеканал его слова.

Как передавало ИА Регнум, истребители Израиля ударили по многочисленным целям в секторе Газа, ликвидировав десятки боевиков палестинского движения ХАМАС.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа, уничтожены десятки террористов «Нухба», говорится в заявлении. В тексте заявления указано, что боевики «Нухбы» были одной из ведущих сил, которая руководила проникновением в Израиль в минувшую субботу.

Президент России Владимир Путин заявил, что острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс.

На саммите СНГ 13 октября российский президент заявил, что Израиль имеет право на защиту после беспрецедентно жестокой атаки, но решать палестинский вопрос нужно мирным путём.

Путин отметил, что целью переговоров должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В первую очередь нужно остановить кровопролитие, поэтому более чем востребованы коллективные усилия, направленные на прекращение огня, добавил он.