Вашингтон, 14 октября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Израильский самолёт нанёс удар по колонне мирных жителей сектора Газа, которые эвакуировались на юг анклава, в результате погибли около 70 человек, сообщает The Washington Post (WP).

ТАСС/ Ilia Yefimovich/dpa

Кроме того, пишет газета, ранения при эвакуации получили около 200 мирных жителей.

В ХАМАС заявили, что сотни тысяч беженцев двигались по главной автомагистрали региона, когда по шоссе был нанесён прямой удар. Вину за него движение возложило на Армию обороны Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее армия Израиля сообщила, что жители Газы смогут днём 14 октября безопасно пройти в южную часть города по двум дорогам, ЦАХАЛ призвала население не оставаться на севере «ради безопасности».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил в связи с этим, что Израиль призвал 1,1 млн палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа. При этом в ООН «решительно призвали отменить такой приказ», так как уже случившаяся трагедия может стать катастрофической ситуацией.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами.

Число погибших в секторе Газа палестинцев в результате израильских бомбардировок достигло 2,2 тыс. человек, более 8,7 тыс. пострадали.