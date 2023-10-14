Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Военные Армии обороны Израиля с воздуха атаковали сектор Газа, уничтожили объекты и участников ХАМАС. О своих действиях ЦАХАЛ сообщил в Telegram-канале «Силы обороны Израиля».

Иван Шилов ИА Регнум Война. Сектор Газа

14 октября израильтяне продолжали наносить удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе в Джабалии, Зайтуне, Аль-Фуркане и Бейт-Хануне. Их целями были центры оперативного командования и десятки пусковых установок для минометных снарядов.

Реактивный истребитель ЦАХАЛа обнаружил здание, в котором находились палестинцы и уничтожил их. Кроме того, военные увидели несколько хамасовцев, которые выходили из туннеля в секторе Газа. Израильский самолёт нанёс удар по людям и туннелю.

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Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля готова к следующим этапам военных действий в секторе Газа с упором на наземную операцию.

Израильская армия готовится к реализации наступательных оперативных планов, которые включают нападение с воздуха, моря и земли.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа наносится широкомасштабный удар.

За прошедшие сутки 14 октября в результате обстрелов и бомбардировок израильской армией территории сектора Газа погибли свыше 400 человек.