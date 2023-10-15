Москва, 15 октября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства РФ с профессиональным праздником и отметил особую роль дорожного хозяйства в жизни страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны, в развитии её экономики и инфраструктуры, в обеспечении надёжного, бесперебойного транспортного сообщения между регионами», — говорится в тексте телеграммы.

Российский лидер отметил, что от результатов созидательного труда работников дорожного хозяйства во многом зависит благополучие и социальное самочувствие граждан.

Глава государства добавил, что в дорожном комплексе работают специалисты самой высокой квалификации, зачастую представители целых трудовых династий, которые хорошо знают и любят своё дело.

Путин уточнил, что несмотря на сложную ситуацию, отрасль выходит на отличные показатели, демонстрируя свою эффективность.

Он обратил внимание на то, что в России возводятся и ремонтируются сотни километров дорог и скоростных магистралей, уделяется приоритетное внимание дорожной сети в новых субъектах РФ, развитию международных логистических коридоров, возведению обходов крупных городов, совершенствованию механизмов государственно-частного партнёрства.

Российский лидер пожелал работникам и ветеранам отрасли успехов и всего наилучшего.

Как передавало ИА Регнум, глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе после вхождения в состав России начались масштабные инфраструктурные преобразования. Капитально отремонтировано 40 км уличной дорожной сети в пяти районных центрах и 110 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Кроме того, проведены ремонтно-восстановительные работы разной сложности в 17 образовательных учреждениях школьного и дошкольного образования.