Херсон, 30 сентября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. В Херсонской области после вхождения в состав России начались масштабные инфраструктурные преобразования, заявил глава региона Владимир Сальдо.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В регионе начались масштабные преобразования. Идёт ремонт инженерных и коммунальных сетей, перестраивается работа всей системы ЖКХ», — сказал он РИА «Новости».

Сальдо добавил, что в Херсонской области капитально отремонтировано 40 км уличной дорожной сети в пяти районных центрах и 110 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Кроме того, проведены ремонтно-восстановительные работы разной сложности в 17 образовательных учреждениях школьного и дошкольного образования.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября 2022 года в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав России Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и об образовании новых субъектов Российской Федерации. Четыре региона вернулись в состав России по итогам референдумов.

В годовщину вступления в состав России четырёх новых регионов президент России Владимир Путин поздравил всех с историческим и судьбоносным событием. Глава государства отметил, что это было Читайте также: выстраданное, осознанное, долгожданное и подлинно народное решение.