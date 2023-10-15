Москва, 15 октября, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва поступила очень опрометчиво и глупо, когда уехала из России в Израиль, заявил певец, поэт-песенник и композитор Николай Агутин в интервью «Дни. ру».

Сергей Корсун ИА Регнум

Он признался, что поступок Пугачёвой его очень удивил. По словам Агутина, «с мозгами у неё всё замечательно», он это понял, когда на протяжении двух лет работал вместе с ней.

«Так что даже странно, что она сделала такой непродуманный шаг. Вот буквально сегодня ночью проснулся и стал думать, как она нырнула туда, где сейчас вон что происходит!» — сказал Николай Агутин.

Артист добавил, что Пугачёву ему по-человечески очень жаль, ведь она совершила большую глупость. Но российская эстрада не обеднела после отъезда за рубеж некоторых звёзд — в стране множество хороших молодых исполнителей, отметил он.

Отец певца Леонида Агутина Николай много лет работал в Москонцерте. В организацию входила и группа «Весёлые ребята», в составе которой выступала Пугачёва.

Как сообщало ИА Регнум, Алла Пугачёва покинула Россию вместе с детьми после начала спецоперации на Украине. По информации промоутеров, в Израиле певица сидит без работы, а гонорары её супруга юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) упали втрое.

Лидер музыкальной группы «Чайф» Владимир Шахрин назвал сбежавших из России артистов несчастными людьми, которые занимаются самообманом. По его словам, они приравнивают себя к эмигрантам, покинувшим страну после революции, но на самом деле им до тех очень далеко.