* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 сентября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Гонорары юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) упали в три раза, а его супруга певица Алла Пугачёва осталась без работы в Израиле, куда семья переехала после начала спецоперации, пишет 27 сентября KP.RU со ссылкой на данные промоутеров.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Алла Пугачёва

Как говорится в публикации, если раньше Галкин получал 150 тысяч евро за выступление, то сейчас в лучшем случае 50 тысяч евро. «И это закономерно. В Европе даже самые именитые стендап-комики больше 25 тысяч за концерт не просят. Поэтому, скорее всего, гонорары Максима будут и дальше падать», — объяснил руководитель компании «Ру-концерт» Евгений Морозов.

Эту информацию подтвердил и звёздный промоутер Сергей Лавров. По его словам, на первых порах на Галкина из любопытства приходили смотреть эмигрировавшие украинцы, однако теперь интерес к нему угас.

По словам прокатчиков, Пугачёва сидит в Израиле без работы. Её перестали звать на корпоративы, потому что у певицы слишком высокие запросы. «Гонорар Пугачёвой — 350 тысяч евро. Не каждый богач решится на такие траты, тем более в кризис», — объяснил промоутер Евгений Морозов.

Как передавало ИА Регнум, с начала специальной военной операции Алла Пугачёва покинула Россию вместе с семьёй. В сентябре 2022 года она негативно высказалась об СВО и попросила признать её иноагентом в знак поддержки мужа Максима Галкина, который неоднократно оскорбительно отзывался о стране. Позднее она также заявила в своём профиле в соцсети, что рада якобы «ненависти», которую к ней испытывают россияне из-за её позиции. Она заявила, что они могут продолжать скрежетать зубами, и назвала их холопами и рабами.

Тем временем в Таллине без объяснения причин отменили концерт Галкина, который был запланирован на 15 сентября. Он отреагировал на отмену концерта и сказал, что польщён, так и не объяснив, по какой причине мероприятие было отменено. Однако заявил, что причины бывают разными.

Ранее общественники заподозрили Галкина в спонсировании ВСУ из-за организации его выступлений в Турции украинскими менеджерами. Предположительно, менеджеры, которых юморист назвал замечательными ребятами с Украины, могли направить часть полученных с концерта средств на поддержку ВСУ. Движение «Зов народа» потребовало проверить это, соответствующее обращение направили директору ФСБ России Александру Бортникову.