Екатеринбург, 19 сентября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Сбежавшие из России артисты — несчастные люди, занимающиеся самообманом, заявил 19 сентября лидер музыкальной группы «Чайф» Владимир Шахрин в интервью с Лилией Абрамовой на Youtube.

Евгений Одиноков/РИА Новости Владимир Шахрин

«Несчастные люди. Сами себя пытаются надуть, сравнивают себя с «философским пароходом», с эмиграцией, голубой кровью, которые после революции уехали, с князьями, графами, офицерами», — рассказал Шахрин.

Обращаясь к уехавшим, он выразил мнение, что им очень далеко до эмигрантов, уехавших после революции.

«За полтора года можно было разобраться в себе и признать: я обос… лся, я на общей волне. Не, я хочу быть с родиной», — сказал Шахрин.

Он отметил, что ничего хорошего не будет, если уехавшие вернутся в Россию только ради заработка. Другое дело, если человек понял ошибочность своего решения об отъезде.

Ряд артистов уехал из России после начала СВО. Певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) вскоре после начала спецоперации уехали в Израиль. В России они продали за миллиард рублей свой замок.

По словам народной артистки России Надежды Бабкиной, Пугачёва плюнула родине в лицо и этого ей не простит российский народ.

Как сказал актёр Иван Охлобыстин, Пугачёва уехала из России, испытав шок от того, что есть что-то важнее её персоны. По его словам, Пугачёва и её муж убедили себя, что хорошо может быть только в Европе.

Общественное движение «Зов народа» заявило, что Галкин может быть спонсором ВСУ, поскольку выступление комика в Анталье организовали украинские менеджеры.

Российский певец Юрий Лоза заявил, что недопустимы публичные высказывания против мнения народа. В конце июня основатель группы «Земляне» Владимир Киселёв назвал Галкина врагом родины.

Также в числе уехавших из России лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), певец-комик Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), певец Валерий Леонтьев, актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).