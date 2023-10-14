Киев, 15 октября, 2023, 01:05 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 15 октября в Харьковской и Днепропетровской областях включили сигналы воздушной тревоги.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли в 00:38 по местному времени.

Также об опасности с воздуха предупредили население подконтрольных Киеву районов Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 14 октября в небе над Курском и Курским районом были сбиты 12 запущенных ВСУ беспилотников. Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал.

Российские подразделения отразили атаку противника и нанесли поражение его живой силе и технике на донецком направлении, ВСУ потеряли за минувшие сутки до 185 бойцов.