Киев, 15 октября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Западные партнёры Украины стали всё чаще проявлять слабость и показывать усталость от затянувшегося конфликта. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Глава украинского минфина признал, что Киеву становится всё труднее получать помощь, к тому же усиливается геополитическая напряженность.

«Я вижу большую усталость, я вижу большую слабость среди наших партнёров, они хотели бы забыть о войне, но война всё ещё продолжается», — сказал Марченко.

По словам министра, Украине необходимо покрыть дефицит бюджета в 43 млрд долларов в 2024 году. Переговоры были «омрачены» из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, из-за ограниченных возможностей стран НАТО Украине и Израилю придётся конкурировать и бороться за поставки оружия. Так считает обозреватель заблокированной в РФ немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц.

В США намекнули о близости к «грани» по поддержке Украины. Бесконечного финансирования не будет, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Украинцам нужно знать об этом и приготовиться к скорому отказу Белого дома помогать киевской армии из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Такой прогноз озвучил на своём YouTube-канале политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.