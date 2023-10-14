В Москве загорелся автомобиль при столкновении с внедорожником
В Москве на проспекте Мира загорелась иномарка при столкновении с внедорожником
Москва, 14 октября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Поздним вечером 14 октября в Москве на проспекте Мира загорелся автомобиль, стоявший в крайней левой полосе. В него на полном ходу врезался внедорожник. Видео ДТП опубликовал Telegram-канал департамента транспорта правительства Москвы.
На кадрах видно, что в стоящую тёмно-красную иномарку влетел серебристый внедорожник. Он несколько метров протащил за собой седан, который моментально загорелся.
На место аварии прибыли оперативные службы. О пострадавших не сообщается.
Движение в сторону центра затруднено.
Как сообщало ИА Регнум, легковой автомобиль въехал в грузовик дорожной службы на Северо-Восточной хорде в районе Амурской улицы в Москве 13 октября. Погибли два человека.
Три человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового и грузового автомобилей на трассе в Приморском крае.