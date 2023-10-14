Москва, 14 октября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Поздним вечером 14 октября в Москве на проспекте Мира загорелся автомобиль, стоявший в крайней левой полосе. В него на полном ходу врезался внедорожник. Видео ДТП опубликовал Telegram-канал департамента транспорта правительства Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На кадрах видно, что в стоящую тёмно-красную иномарку влетел серебристый внедорожник. Он несколько метров протащил за собой седан, который моментально загорелся.

На место аварии прибыли оперативные службы. О пострадавших не сообщается.

Движение в сторону центра затруднено.

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Как сообщало ИА Регнум, легковой автомобиль въехал в грузовик дорожной службы на Северо-Восточной хорде в районе Амурской улицы в Москве 13 октября. Погибли два человека.

Три человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового и грузового автомобилей на трассе в Приморском крае.