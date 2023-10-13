Москва, 13 октября, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Легковой автомобиль въехал в грузовик дорожной службы на Северо-Восточной хорде в районе Амурской улицы в Москве. Погибли два человека, сообщает 13 октября пресс-служба столичного Дептранса.

Прокуратура Москвы

Ночью автомобиль Kia на большой скорости влетел в грузовик, осуществлявший прикрытие при проведении дорожных работ. Два человека погибли на месте.

Авария привела к незначительному затруднению движения на этом участке, в 5:00 движение было восстановлено.

Погибшие в результате ДТП — 33-летний водитель Kia и его пассажир, уточнили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств происшествия.

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Другая авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла утром на внешней стороне 48-го километра МКАД. Машина въехала в стоящий грузовик, что привело к временному затруднению движения, добавили в Дептрансе. О пострадавших не сообщалось.

Как сообщало ИА Регнум, ранее суд в Москве приговорил к 12 годам колонии водителя грузовика, по вине которого в ноябре прошлого года погибли водитель такси и его пассажирка. Грузовик врезался в такси на улице 1905 года и подмял легковой автомобиль под стоявший впереди автобус. Водитель грузовика сбежал, но вскоре был задержан. Выяснилось, что в момент ДТП мужчина был пьян и превысил скорость.