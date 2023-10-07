Владивосток, 7 октября, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Три человека погибли, ещё один пострадал при столкновении легкового и грузового автомобилей на трассе в Приморском крае. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на 650-м километре автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск–Владивосток в Михайловском районе. Предварительно установлено, что 56-летний водитель грузового автомобиля Isuzu Forward, ехал со стороны Хабаровска в сторону Владивостока. Выполняя обгон, водитель выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности манёвра, и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Auris. После столкновения легковой автомобиль загорелся.

На месте ДТП погибли 42-летняя женщина-водитель Toyota Auris, а также её пассажиры: женщина 36 лет и ребёнок 11 лет. Водитель грузовика госпитализирован с травмой живота и ушибами.

Отмечается, что авария произошла в темное время суток на сухом асфальте без видимых повреждений. Участок дороги не является очагом аварийности. По данным МВД, водитель грузовика привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения четыре раза в этом году, водитель Toyota Auris в 2023 году к ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.

В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело по статье: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, проводится ряд экспертиз.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Пресненский суд Москвы приговорил водителя грузовика Вячеслава Пивовара, устроившего смертельную аварию с двумя жертвами в центре столицы, к 12 годам колонии.