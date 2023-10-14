Якутск, 14 октября, 2023, 20:41 — ИА Регнум. В гостиничном комплексе в Якутске вспыхнул пожар, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, сообщила 14 октября пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

МЧС России

«В настоящее время самостоятельно эвакуировались 50 человек», — сказано в публикации.

По данным ведомства, пожар тушат 59 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября пожар вспыхнул в промзоне на востоке Москвы. Загорелось неэксплуатируемое здание по адресу: 1-й Иртышский проезд, д. 1, стр. 18. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Кроме того, в этот же день пожар начался в административном здании в московском районе Царицыно. Возгорание произошло на улице Промышленной на фабрике упаковки. Как рассказали очевидцы, в здании было сильное задымление и из него эвакуировали людей.