Москва, 14 октября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. В промзоне на востоке Москвы вспыхнул пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Кадр из видео

Горит неэксплуатируемое здание по адресу: 1-й Иртышский проезд, д. 1, стр. 18.

«В неэксплуатируемом здании горят мусор и покрышки. Площадь пожара составляет 120 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают 43 человека и 10 единиц техники МЧС России.

Уточняется, что пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Как передавало ИА Регнум, в административном здании в московском районе Царицыно вспыхнул пожар. Возгорание произошло на улице Промышленной в одном из административных зданий, на фабрике упаковки. Как рассказали очевидцы, было сильное задымление, из здания эвакуировали людей.

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Ранее пожар вспыхнул в ресторане Twins Garden в центре Москвы. Возгорание в заведении, имеющем две звезды от ресторанного гида «Мишлен», началось с вытяжки. Из ресторана эвакуировали 15 человек. Пожар удалось ликвидировать.

На юге Москвы загорелся торговый комплекс. По факту пожара организована проверка. Точную причину возгорания установит экспертиза. Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, организованной по факту пожара.

В Москве 4 сентября загорелась крыша неэксплуатируемого здания возле Ленинградского вокзала. Пожар охватил площадь около 500 квадратных метров.

Загорелись покрышки и картон в недостроенном корпусе торгового центра «Стройхозцентр». Спасатели для борьбы с огнём использовали пеногенератор. Пожару присвоили ранг 1бис.