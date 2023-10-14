Москва, 14 октября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Пожар произошёл в административном здании в московском районе Царицыно. Об этом 14 октября сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Возгорание произошло на улице Промышленной в одном из административных зданий, на фабрике упаковки.

Как рассказали очевидцы, было сильное задымление, из здания эвакуировали людей.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября пожар вспыхнул в ресторане Twins Garden в центре Москвы. Возгорание в заведении, имеющем две звезды от ресторанного гида «Мишлен», началось с вытяжки. Из ресторана эвакуировали 15 человек. Пожар удалось ликвидировать.

Днём ранее на юге Москвы загорелся торговый комплекс на Варшавском шоссе. Точную причину возгорания установит экспертиза. Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, организованной по факту пожара.