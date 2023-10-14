Москва, 14 октября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. США, будучи «гарантом безопасности» на Ближнем Востоке, довели ситуацию в регионе до точки невозврата, заявила 14 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Она прокомментировала сообщения о том, что Госдепартамент США разрешил некоторым американским госслужащим и их семьям покинуть Израиль на фоне беспрецедентной ситуации в области безопасности.

«Гарант безопасности в регионе довёл безопасность до точки невозврата. И снова никто в Вашингтоне не ответит за свои злодеяния, провокации и инсценировки?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби заявил, что власти приступают к вывозу граждан США, желающих покинуть Израиль. Их доставят чартерными рейсами в Европу.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для урегулирования ситуации в Израиле необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Важно не допустить расширения конфликта, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент. Однобокая позиция США завела палестино-израильское урегулирование в тупик, считает глава российского государства.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии 12 октября заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.