Варшава, 14 октября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Из-за парламентских выборов в Польше может начаться гражданская война. Об этом заявил бывший президент страны Лех Валенса в интервью французскому журналу Le Point.

Britta Pedersen/dpa/picture-alliance/ТАСС Бывший президент Польши Лех Валенса

«Ситуация серьёзная. Я не исключаю риска гражданской войны. В конечном итоге народ выйдет на улицу в ещё большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие», — сказал Валенса.

По его мнению, такой бунт возможен не только в Польше.

Как передавало ИА Регнум, генерал польской армии Пётр Пытель заявил, что польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) в случае поражения на выборах может запустить силовой вариант. По его словам, эти действия должны были бы осуществляться с помощью командного состава армии, прошедшего через тероборону.

Партия «Гражданская платформа» в сентябре 2023 года пообещала в случае своей победы на парламентских выборах привлечь к государственному трибуналу ряд высокопоставленных чиновников, включая действующего президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. Одновременно состоятся несколько референдумов, в частности о приёме на территории страны нелегальных мигрантов и о повышении пенсионного возраста.