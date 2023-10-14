Экс-президент Польши Валенса заявил о риске гражданской войны в стране
Варшава, 14 октября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Из-за парламентских выборов в Польше может начаться гражданская война. Об этом заявил бывший президент страны Лех Валенса в интервью французскому журналу Le Point.
«Ситуация серьёзная. Я не исключаю риска гражданской войны. В конечном итоге народ выйдет на улицу в ещё большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие», — сказал Валенса.
По его мнению, такой бунт возможен не только в Польше.
Как передавало ИА Регнум, генерал польской армии Пётр Пытель заявил, что польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) в случае поражения на выборах может запустить силовой вариант. По его словам, эти действия должны были бы осуществляться с помощью командного состава армии, прошедшего через тероборону.
Партия «Гражданская платформа» в сентябре 2023 года пообещала в случае своей победы на парламентских выборах привлечь к государственному трибуналу ряд высокопоставленных чиновников, включая действующего президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого.
Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. Одновременно состоятся несколько референдумов, в частности о приёме на территории страны нелегальных мигрантов и о повышении пенсионного возраста.