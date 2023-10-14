Вашингтон, 14 октября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Администрация США намерена объявить о новых ограничениях в сфере экспорта микропроцессоров в Китай, передаёт 14 октября Axios со ссылкой на осведомлённые источники.

Global Look Press/Karin Rollett-Vlcek/imageBROKER.com

«Администрация Байдена планирует объявить о новых мерах регулирования чипов для искусственного интеллекта, которые могут продаваться в Китай», — сказано в сообщении.

В октябре 2022 года США были введены ограничения на экспорт в Китай оборудования и комплектующих для производства современных микросхем. Новые санкции должны помешать обходу действующих, также ограничения будут распространяться на чипы меньшей мощности.

Цель санкций — ограничить развитие военного потенциала Китая в области искусственного интеллекта. Министр торговли США Джина Раймондо ранее отмечала, что Китай не должен получить доступ к передовым американских технологиям, которые могли бы быть применены Пекином в военной сфере против самих США.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года в министерстве коммерции КНР заявили о протесте Китая в связи с введением США санкций против компаний из КНР за якобы существующую связь с иранской программой беспилотников. Вашингтон злоупотребляет односторонними санкциями, подчеркнули в Пекине.

Пекин и Вашингтон должны стабилизировать и вывести на новый уровень китайско-американские отношения, заявил в октябре 2023 года в ходе встречи с делегацией американских сенаторов председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что США и Китай должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и сотрудничать для взаимной выгоды.