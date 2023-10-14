Рамалла , 14 октября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша оказать давление на Израиль для пропуска гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом 14 октября говорится в заявлении движения в своём Telegram-канале.

ТАСС/ Ilia Yefimovich/dpa

«Хания призвал генерального секретаря ООН оказать давление на Израиль, чтобы он впустил гуманитарную помощь в Газу», — говорится в заявлении движения.

Как передавало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу.

Ранее армия Израиля сообщила, что жители Газы смогут днём 14 октября безопасно пройти в южную часть города по двум дорогам, ЦАХАЛ призвала население не оставаться на севере «ради безопасности».

Президент России Владимир Путин заявил, что Израиль имеет право на защиту после беспрецедентно жестокой атаки, но решать палестинский вопрос нужно мирным путём.

Российский лидер отметил, что целью переговоров должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил в связи с этим, что Израиль призвал 1,1 млн палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа. При этом в ООН «решительно призвали отменить такой приказ», так как уже случившаяся трагедия может стать катастрофической ситуацией.