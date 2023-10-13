Рамалла , 14 октября, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС заявило, что высоко оценивает позицию президента России Владимира Путина по решению палестино-израильского конфликта.

وكالة الرأي Эмблема ХАМАС

«Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в неё и ударов по мирным жителям там», — говорится в заявлении правящего движения.

Представители ХАМАС также приветствуют активные усилия с российской стороны, направленные на прекращение ударов Израиля по сектору Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября на саммите СНГ российский президент заявил, что Израиль имеет право на защиту после беспрецедентно жестокой атаки, но решать палестинский вопрос нужно мирным путём.

Путин отметил, что целью переговоров должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В первую очередь, нужно остановить кровопролитие, поэтому более чем востребованы коллективные усилия, направленные на прекращение огня, добавил он.

Россия исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров, подчеркнул Путин.

Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к немедленному прекращению огня и освобождению заложников в зоне палестино-израильского конфликта. Согласно документу, Совбез ООН призывает к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, в том числе продовольствия, топлива и медицинских средств, а также к созданию условий для безопасной эвакуации граждан.