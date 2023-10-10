Варшава, 10 октября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда принял отставку начальника Генштаба армии страны генерала Раймунда Анджейчака и оперативного командующего вооруженными силами республики генерала Томаша Пиотровского, заявил 10 октября глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера.

EPA/PAWEL SUPERNAK/ТАСС Президент Польши Анджей Дуда и командующий вооруженными силами Польши генерал Раймунд Анджейчак

По его словам, на оба поста после консультаций с министром обороны Польши Мариушем Блащаком уже назначены новые начальники. Кто именно занял должности, Сивера не уточнил.

«Очевидно, раз вчера генералы приняли решение подать заявления об увольнении и снять форму, то решение принимается командующим вооружёнными силами (президентом страны — Прим. ред.)», — заявил Сивера на брифинге.

Ранее польские СМИ сообщали, что Анджейчак и Пиотровский подали в отставку. Её причина официально не называлась, по версии журналистов, такой причиной стал конфликт начальника Генштаба армии и оперативного командующего вооружёнными силами с министром обороны. Согласно другому предположению, поводом для отставки стал инцидент с падением украинской ракеты на территории Польши в конце 2022 года.

Пресс-секретарь генштаба армии Польши Ионна Клейшмит подтвердила сообщения об отставке Анджейчака, отметив, что, «как и любой солдат», тот вправе покинуть должность без объяснения причин, и отказалась от других комментариев.

В мае 2023 года Анджейчак заявил, что позиции ВСУ на боле боя стремительно ухудшаются и что многие лидеры западных стран понимают, что Украина очень далека от победы. Было ясно, что Россия сможет поддерживать свои «военные усилия», и страны Запада не смогли с помощью санкций этого предотвратить, отмечал начальник Генштаба польской армии.